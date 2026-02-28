Аракчи рассказал Лаврову о ситуации в Иране в связи с ударами США и Израиля

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал в ходе телефонных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о ситуации в стране в связи с ударами США и Израиля, сообщили в иранском ведомстве.