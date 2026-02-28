Рейтинг@Mail.ru
18:30 28.02.2026 (обновлено: 21:37 28.02.2026)
Аракчи рассказал Лаврову о ситуации в Иране в связи с ударами США и Израиля

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с Лавровым ситуацию в стране

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал в ходе телефонных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о ситуации в стране в связи с ударами США и Израиля, сообщили в иранском ведомстве.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым… объяснил ситуацию в связи с военной агрессией США и Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что глава российского дипведомства поддержал необходимость проведения экстренного заседания совбеза ООН по ситуации с Ираном.
МИД Ирана также сообщает, что Аракчи проинформировал Лаврова об ударе по начальной школе для девочек на юге Ирана, жертвами которого стали десятки человек.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
