Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в марте
08:39 28.02.2026
Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в марте
Лучшей валютой для сбережений в марте на глобальном финансовом рынке может стать доллар, на российском рынке - инструменты, номинированные в юанях, считают... РИА Новости, 28.02.2026
экономика, япония, россия, альберт короев, московская биржа, бкс мир инвестиций, федеральная резервная система сша
Экономика, Япония, Россия, Альберт Короев, Московская биржа, БКС Мир инвестиций, Федеральная резервная система США
Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в марте

РИА Новости: аналитики назвали доллар лучшей валютой для сбережений в марте

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лучшей валютой для сбережений в марте на глобальном финансовом рынке может стать доллар, на российском рынке - инструменты, номинированные в юанях, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
"Если смотреть на глобальные рынки, то после ослабления доллара, например, против юаня или австралийского доллара в январе-феврале, в марте возможно обратное движение – некоторое укрепление американской валюты", - считает Альберт Короев из компании "БКС Мир инвестиций".
Подсчет на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям
Вчера, 18:51
На март 2026 наиболее качественной валютой для "парковки" капитала по соотношению доходность/ликвидность выглядит доллар, потому что ставка ФРС всё ещё находится в диапазоне 3,5–3,75% годовых (то есть денежный рынок остаётся высокодоходным по сравнению с еврозоной, где депозитная ставка ЕЦБ 2%), рассуждает Беннетт Керр из компании "Эйлер Аналитические технологии".
"На этом фоне альтернативы уровня "тихой гавани" выглядят менее однозначно: в Японии ключевая ставка порядка 0,75%, а траектория дальнейших повышений политически чувствительна, из-за чего иена может оставаться волатильной. На горизонте марта базовая премия доллара поддерживается именно разницей ставок и глубиной долларовой ликвидности", - резюмирует он.
Для российских инвесторов практическая "лучшая валюта" часто определяется доступностью инфраструктуры, и здесь с 2024 года резко выросла роль китайского юаня, говорит Керр. В юанях россияне могут инвестировать через валютные инструменты, привязанные к курсу юаня на Мосбирже, облигации, номинированные в юанях и фонды/индексы юаневых облигаций на инфраструктуре Мосбиржи, считает он.
"Если цель - именно валютная экспозиция с минимальным операционным риском внутри РФ, то юань чаще оказывается "рабочей" валютой из-за ликвидности и доступных инструментов, тогда как для доллара/евро доступ обычно сложнее и дороже из-за инфраструктурных ограничений. Другие менее ликвидные валюты сопряжены со значительным риском для российских инвесторов, и любой потенциальный краткосрочный трейд, скорее всего, будет сведен на нет общим инвестиционным риском", - резюмирует Керр.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери
9 февраля, 02:10
 
ЭкономикаЯпонияРоссияАльберт КороевМосковская биржаБКС Мир инвестицийФедеральная резервная система США
 
 
