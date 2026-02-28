Рейтинг@Mail.ru
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:34 28.02.2026 (обновлено: 10:47 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/anahajm-2077350111.html
Гол и передача россиянина помогли "Анахайму" обыграть "Виннипег"
https://ria.ru/20260107/nkhl-2066707032.html
павел минтюков, джейкоб труба, крис крайдер, алекс иафалло, виннипег джетс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Павел Минтюков, Хоккей, Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Алекс Иафалло, Виннипег Джетс, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Пресс-служба "Анахайма"Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков
Российский защитник Анахайм Дакс Павел Минтюков - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Анахайма"
Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков. Архивное фото
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Анахайм Дакс" в овертайме обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0). В составе "Дакс" шайбы забросили Джейкоб Труба (40-я минута), Лео Карлссон (47), Павел Минтюков (50), Райан Пилинг (57) и Крис Крайдер (65). У "Виннипега" отличились Алекс Иафалло (2), Габриэль Виларди (23), Элиас Саломонссон (42) и Кайл Коннор (59).
Минтюков также отметился голевой передачей. Всего 22-летний защитник набрал 17 очков (7 голов + 10 передач) в 53 матчах текущего сезона. В составе "Виннипега" на льду появился нападающий Владислав Наместников, не отметившийся результативными действиями.
"Анахайм" (67 очков) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Виннипег" (55) идет шестым в Центральном дивизионе.
Российский нападающий Филадельфии Флайерз Никита Гребенкин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ
7 января, 09:12
 
ХоккейПавел МинтюковДжейкоб ТрубаКрис КрайдерАлекс ИафаллоВиннипег ДжетсАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
