Все зарабатывают на том, чтобы американцы болели, заявил Кеннеди

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Глава минздрава страны Роберт Кеннеди-младший заявил, что все - от страховщиков до фармацевтических кампаний - зарабатывают на том, чтобы американцы оставались больными.

"Страховые компании. Казалось бы, страховщики должны быть заинтересованы в том, чтобы вы были здоровы, но это не так. На самом деле они зарабатывают больше, если больше людей болеют", - продолжил он.