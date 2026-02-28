Рейтинг@Mail.ru
04:03 28.02.2026
Все зарабатывают на том, чтобы американцы болели, заявил Кеннеди
Все зарабатывают на том, чтобы американцы болели, заявил Кеннеди
в мире
роберт кеннеди
джо роган
в мире, роберт кеннеди, джо роган
В мире, Роберт Кеннеди, Джо Роган
Кеннеди-младший: все зарабатывают на том, чтобы американцы оставались больными

© AP Photo / Matt RourkeРоберт Ф. Кеннеди — младший
Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Глава минздрава страны Роберт Кеннеди-младший заявил, что все - от страховщиков до фармацевтических кампаний - зарабатывают на том, чтобы американцы оставались больными.
"Все зарабатывают на том, что мы оставались больными. Продовольственные компании зарабатывают на том, что делают нас больными, фармацевтические компании - на том, что мы остаёмся больными", - сказал Кеннеди в подкасте Джо Рогана.
"Страховые компании. Казалось бы, страховщики должны быть заинтересованы в том, чтобы вы были здоровы, но это не так. На самом деле они зарабатывают больше, если больше людей болеют", - продолжил он.
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США
В миреРоберт КеннедиДжо Роган
 
 
