Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.

Так, в минувшем году индийские компании нарастили закупки необработанного российского алюминия в 3,7 раза в годовом выражении - до 2,82 миллиона долларов.

Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2023 года, когда импорт достигал 41,5 миллиона долларов.

В результате по итогам прошлого года Россия замкнула топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок с долей в менее 1% от всего экспорта.