Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России
Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России - РИА Новости, 28.02.2026
Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России
Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T07:35:00+03:00
2026-02-28T07:35:00+03:00
2026-02-28T08:30:00+03:00
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в минувшем году индийские компании нарастили закупки необработанного российского алюминия в 3,7 раза в годовом выражении - до 2,82 миллиона долларов.
Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2023 года, когда импорт достигал 41,5 миллиона долларов.
В результате по итогам прошлого года Россия
замкнула топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок с долей в менее 1% от всего экспорта.
При этом больше всего этого вида металла Индия
закупила из Китая
(27,7%), Малайзии
(24,3%) и ОАЭ
(15,7%).