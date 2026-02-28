Рейтинг@Mail.ru
Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России
07:35 28.02.2026 (обновлено: 08:30 28.02.2026)
Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России
Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России - РИА Новости, 28.02.2026
Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России
Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 28.02.2026
2026
индия, китай, россия, в мире
Индия, Китай, Россия, В мире

Индия в 2025 году почти вчетверо нарастила закупки алюминия из России

Красноярский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Красноярский алюминиевый завод. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Индия почти в четыре раза увеличила импорт необработанного алюминия из России, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в минувшем году индийские компании нарастили закупки необработанного российского алюминия в 3,7 раза в годовом выражении - до 2,82 миллиона долларов.
Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2023 года, когда импорт достигал 41,5 миллиона долларов.
В результате по итогам прошлого года Россия замкнула топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок с долей в менее 1% от всего экспорта.
При этом больше всего этого вида металла Индия закупила из Китая (27,7%), Малайзии (24,3%) и ОАЭ (15,7%).
Сыр на выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года
26 февраля, 05:36
 
ИндияКитайРоссияВ мире
 
 
