Отступать некуда. Жертвами новой войны станут миллионы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном угрожают всей Центральной Азии. Как сообщают афганские СМИ, "Талибан" наносит удары по пакистанским ядерным объектам. Есть риск, что война приведет к возрождению "Исламского государства"*. Что происходит между Кабулом и Исламабадом — в материале РИА Новости.

Они знают

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что "Талибан" "превратил Афганистан в марионетку Индии и оплот мирового терроризма". По его словам, афганские власти угнетают женщин и угрожают соседям.

© AP Photo / Saifullah Zahir Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном © AP Photo / Saifullah Zahir Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном

"Теперь мы начнем открытую войну с вами… Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем вашу реальность", — сказал Асиф.

Перед этим афганский телеканал Tolo News сообщил, что Пакистан нанес массированные удары по Кабулу и приграничным афганским провинциям, из-за чего погибли женщины и дети. Однако Исламабад настаивает, что при помощи истребителей и беспилотников бил только по лагерям "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Исламского государства"*. Поводом стала серия терактов в Пакистане, организаторы которых, по версии местных силовиков, скрываются в Афганистане.

"За последние пару лет Афганистан превратился в безопасную гавань для террористов. Это проблема не только для Пакистана, но и для всего региона. Террористы нападают на всех, как это было, например, 11 сентября 2001-го", — отметил генеральный директор Института стратегических исследований Исламабада Айзаз Ахмад Чоудри на медиафоруме в РИА Новости.

© REUTERS / Stringer Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном © REUTERS / Stringer Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном

В ответ "Талибан" атаковал позиции пакистанских военных в районе линии Дюранда. Пакистанцы утверждают, что уничтожили более 130 талибов и свыше 200 ранили. Афганцы, в свою очередь, заявляют, что убили 55 солдат противника. Также в ходе боевых действий стороны захватили и ликвидировали десятки опорных пунктов. Кроме того, в Исламабаде уверяют, что разбомбили склад с оружием в афганской провинции Нангархар.

МИД России призвал власти Афганистана и Пакистана отказаться от обострения конфликта и вернуться за стол переговоров.

"Обеспокоены резкой эскалацией вооруженных столкновений между Исламским Эмиратом Афганистан и Исламской Республикой Пакистан, в которых задействованы регулярные армейские подразделения, применяются авиация и тяжелые вооружения. С обеих сторон имеются убитые и раненые, включая гражданских лиц. Призываем дружественные нам Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

© REUTERS / Stringer Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном © REUTERS / Stringer Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном

Чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане Альберт Хорев сообщил, что Москва поддерживает Исламабад в его борьбе с террористическими угрозами. "Готовы к сотрудничеству по линии ШОС и в двустороннем формате — например, в рамках антитеррористических учений", — сказал дипломат на медиафоруме в РИА Новости.

Угли войны

Пограничный спор длится с 1947-го, когда Исламабад получил независимость после раздела Британской Индии. Условная граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда, установленной соглашением 1893 года. Его заключили афганский эмир Абдур-Рахман и представитель Британской Индии сэр Мортимер Дюранд. Протяженность линии — 2,6 тысячи километров.

© AP Photo / Wahidullah Kakar Вооруженный член организации "Талибан" в Афганистане © AP Photo / Wahidullah Kakar Вооруженный член организации "Талибан" в Афганистане

У Исламабада нет претензий к соглашению позапрошлого века, но в Кабуле отказываются его признавать. Афганцы рассматривают линию Дюранда как несправедливое наследие колониальной эпохи, разделившее пуштунов и их исторические земли.

Что касается современности, то боевые действия в спорном районе начались в марте 2024-го. Тогда афганцы взорвали грузовик со взрывчаткой и обстреляли пакистанских солдат на пограничном посту. Власти Пакистана заявили, что нападавшие были талибами, и нанесли авиаудары по афганским провинциям Хост и Пактика.

С тех пор и до середины 2025-го стычки различной интенсивности происходили почти ежемесячно. В июле при посредничестве Китая в столицах двух стран открылись посольства друг друга. При этом Афганистан пообещал активно препятствовать нападениям боевиков. Впрочем, перемирие было недолгим: уже в октябре Пакистан отчитался о захвате 19 пограничных блокпостов афганцев в районе линии Дюранда.

© AP Photo / S.B. Shah Похороны пакистанских военных, погибших в результате боевых действий с Афганистаном © AP Photo / S.B. Shah Похороны пакистанских военных, погибших в результате боевых действий с Афганистаном

Тем не менее нынешние бои превосходят предыдущие по количеству сил и средств. Так, афганский телеканал Ariana News рассказал, что талибы начали бить по ядерным объектам Пакистана. "Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", — говорится в новостях.

Земля раздора

Политолог Андрей Серенко отмечает, что конфликт вокруг линии Дюранда все больше напоминает палестино-израильский. Чтобы его разрешить, от противоборствующих сторон нужно добиться уступок, которые с высокой вероятностью приведут к падению властей.

© Кадр видео из соцсетей Военная техника талибов едет к пакистанской границе © Кадр видео из соцсетей Военная техника талибов едет к пакистанской границе

"Пакистан не видит причин отдавать Афганистану провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. В то же время Исламабад относится к этим регионам как к внутренним колониям, и местным жителям там довольно тяжело, но сейчас нет ресурсов для проведения реформ, так как в целом страна в глубоком кризисе. Он начался после того, как американцы вышли из Афганистана и тем самым лишили пакистанцев возможности зарабатывать на обеспечении своей группировки. Этим пользуются пакистанские талибы, которые, по сути, ведут партизанскую войну. Пытаясь подавить их сопротивление, Исламабад быстро понял, что им помогают афганцы. Соответственно, пакистанские военные переключились с собственных талибов на афганских", — поясняет Серенко.

По словам эксперта, талибы тоже не могут отказаться от претензий на две провинции, так как их главная опора — пуштуны, разделенные линией Дюранда. Если "Талибан" признает территориальную целостность Пакистана, это немедленно приведет к уничтожению организации.

"В Пакистане это понимают, но также там знают, что талибам неоткуда брать оружие и боеприпасы для длительного вооруженного противостояния. Боевые действия в районе линии Дюранда могут быть способом постепенной демилитаризации "Талибана". В какой-то момент оружия станет настолько мало, что противники талибов внутри Афганистана смогут заявить о правах на власть. На первых порах Исламабаду этого хватит, а затем он попытается договориться с новым правительством соседней страны", — считает Серенко.

Вместе с тем, предупреждает он, ситуация в регионе очень напряженная. В частности, ослабление "Талибана" может привести не только к формированию инклюзивного правительства в Афганистане, но и к усилению "Исламского государства"*, а это негативно отразится на всей Центральной Азии.