Аэропорт в ОАЭ приостановил все рейсы

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международный аэропорт Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Израиль закрыл воздушное пространство
Вчера, 09:53
Отмечается, что пассажиров просят временно не направляться в аэропорт и уточнять актуальную информацию непосредственно у своих авиакомпаний.
О сроках возобновления полётов будет сообщено дополнительно, указали в АТОР.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд ближневосточных государств объявили о полном или частичном закрытии воздушного пространства на фоне конфликта вокруг Ирана.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24