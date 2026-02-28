Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в ОАЭ приостановил все рейсы - РИА Новости, 28.02.2026
19:30 28.02.2026 (обновлено: 22:06 28.02.2026)
Аэропорт в ОАЭ приостановил все рейсы
Аэропорт в ОАЭ приостановил все рейсы - РИА Новости, 28.02.2026
Аэропорт в ОАЭ приостановил все рейсы
Международный аэропорт Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер,... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, сша, шарджа (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Шарджа (эмират), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
Аэропорт в ОАЭ приостановил все рейсы

Аэропорт Шарджа в ОАЭ приостановил все рейсы до уведомления

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международный аэропорт Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Управление международного аэропорта Шарджи сообщило о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках действующих превентивных мер", - говорится в сообщении АТОР.
Отмечается, что пассажиров просят временно не направляться в аэропорт и уточнять актуальную информацию непосредственно у своих авиакомпаний.
О сроках возобновления полётов будет сообщено дополнительно, указали в АТОР.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд ближневосточных государств объявили о полном или частичном закрытии воздушного пространства на фоне конфликта вокруг Ирана.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАШарджа (эмират)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
