Аэропорт Минска предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Возможны отмены некоторых рейсов или корректировки времени вылета/прилета. Просим пассажиров, встречающих и провожающих, учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям", — сообщила пресс-служба аэропорта.

Она рекомендует следить за актуальным статусом нужного рейса на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.

"Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов. Просим пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации. Обеспечение безопасности полетов - безусловный приоритет", - сообщила пресс-служба.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана