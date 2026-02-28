Аэропорт Минска предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
"В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Возможны отмены некоторых рейсов или корректировки времени вылета/прилета. Просим пассажиров, встречающих и провожающих, учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям", — сообщила пресс-служба аэропорта.
Израиль закрыл воздушное пространство
Вчера, 09:53
Она рекомендует следить за актуальным статусом нужного рейса на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.
"Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов. Просим пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации. Обеспечение безопасности полетов - безусловный приоритет", - сообщила пресс-служба.
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно
Вчера, 12:16
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В Дубае приостановили работу двух аэропортов
Вчера, 15:25