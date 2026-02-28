Рейтинг@Mail.ru
Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2026" стартовал в Москве
28.02.2026
Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2026" стартовал в Москве
В Москве стартовал XXI Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2026", он продлится до 6 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 28.02.2026
россия, москва, индия
Россия, Москва, Индия
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве стартовал XXI Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2026", он продлится до 6 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Турнир вошел в FIDE Circuit 2026-2027 — серию соревнований, которая является частью цикла чемпионата мира. "Аэрофлот" традиционно выступает генеральным и организационным партнером Федерации шахмат России и оказывает поддержку в проведении этого праздника.
Фестиваль пройдет с 27 февраля по 6 марта в отеле The Carlton, Moscow. Игровые дни турнира: 28 февраля — 5 марта.
В этом году фестиваль пройдет в формате "ускоренной классики": "60 минут плюс 30 секунд добавления за ход (60+30)".
"Аэрофлот Опен — 2026" одобрен квалификационной комиссией ФИДЕ к проведению с новым контролем.
Программа фестиваля состоит из трех турниров. Турнир "А" ("Аэрофлот Опен"): для участников с рейтингом 2300 и выше на 1 января 2026. Турнир "Б" ("Аэрофлот Опен. Дети"): среди мальчиков и девочек до 13 лет (2014 года рождения и моложе) и турнир "В" ("Аэрофлот Опен. Легенды"): состав участников соревнования формируется по персональным приглашениям оргкомитета.
Для участия в турнире "А" зарегистрировались: победитель "Аэрофлот Опен" прошлого года Ян Непомнящий (рейтинг на 01.02.2026 - 2723, Россия), призер "Аэрофлот Опен" 2024 и 2025 годов Андрей Есипенко (2698, Россия), гроссмейстеры Даниил Дубов (2672, Россия), Александр Грищук (2645, Россия), Раунак Садхвани (2638, Индия), Айк Мартиросян (2626, Армения), Алексей Гребнев (2621, Россия), Евгений Наер (2619, Россия), Арам Акопян (2619, Армения), Александр Рязанцев (2612, Россия), Леон Люк Мендонка (2610, Индия), Максим Матлаков (2609, Россия), Сунилдут Лина Нараянан (2608, Индия), Санан Сюгиров (2608, Венгрия) и другие шахматисты.
Впервые в турнире примет участие аргентинский вундеркинд — 12-летний Фаустино Оро (2516), который будет стараться выполнить последний третий балл для гроссмейстерской нормы. На "Аэрофлот Опен" установлены автоматические нормы "Международный гроссмейстер" и "Международный мастер", что дополнительно мотивирует участников.
Общий гарантированный призовой фонд фестиваля в этом году составляет 20 миллионов рублей.
"Аэрофлот Опен" проводится в Москве с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.
