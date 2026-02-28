Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует выполнять рейсы в ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах
14:54 28.02.2026 (обновлено: 14:55 28.02.2026)
"Аэрофлот" планирует выполнять рейсы в ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в воскресенье собирается выполнить рейсы в и из ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, оаэ, сша, иран, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, США, Иран, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в воскресенье собирается выполнить рейсы в и из ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Сообщение авиакомпании по рейсам в/из пунктов ОАЭ… На 1 марта рейсы по этим направлениям планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Израиль закрыл воздушное пространство
Вчера, 09:53
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
