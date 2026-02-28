https://ria.ru/20260228/aeroflot-2077425729.html
"Аэрофлот" планирует выполнять рейсы в ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в воскресенье собирается выполнить рейсы в и из ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. РИА Новости, 28.02.2026
