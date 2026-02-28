https://ria.ru/20260228/abu-dabi-2077405749.html
Жители Абу-Даби получили инструкции уйти в укрытия
Некоторые жители Абу-Даби получили телефонное оповещение с инструкцией уйти в укрытия, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 28.02.2026
Жители Абу-Даби получили инструкции уйти в укрытия из-за угрозы ракет