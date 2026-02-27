https://ria.ru/20260227/zhvachka-2077102825.html
Российские ученые создали умную жвачку
Российские ученые создали умную жвачку - РИА Новости, 27.02.2026
Российские ученые создали умную жвачку
Ученые Сеченовского университета создали жевательную резинку с ферментативным составом, продукт будет растворять зубной налет и укреплять эмаль, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:50:00+03:00
2026-02-27T11:50:00+03:00
2026-02-27T11:50:00+03:00
наука
первый мгму имени сеченова
жвачка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602308595_0:71:3196:1869_1920x0_80_0_0_72477cb145455db6f614aa5b19e70c49.jpg
https://ria.ru/20260227/limon-2077040801.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602308595_378:0:3107:2047_1920x0_80_0_0_200590b3bcf3ccf298111c63931287e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, первый мгму имени сеченова, жвачка
Наука, Первый МГМУ имени Сеченова, Жвачка
Российские ученые создали умную жвачку
В Сеченовском университете создали жвачку, укрепляющую эмаль