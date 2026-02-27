Рейтинг@Mail.ru
11:50 27.02.2026
Российские ученые создали умную жвачку
2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета создали жевательную резинку с ферментативным составом, продукт будет растворять зубной налет и укреплять эмаль, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Жевательную резинку с уникальным ферментативным составом создала команда молодых ученых Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского Университета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый продукт не просто освежает дыхание, а целенаправленно борется с кариесогенными бактериями, растворяет зубной налет и укрепляет эмаль.
