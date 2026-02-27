https://ria.ru/20260227/zhoaozino-2077284138.html
Бывший футболист "Краснодара" Жоаозиньо объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Жоаозиньо объявил о завершении карьеры
Бывший футболист "Краснодара" Жоаозиньо завершил карьеру в 37 лет
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бывший футболист "Краснодара" Жоаозиньо объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.
«
"Хочу поделиться с вами важной новостью - пришло мое время завершить профессиональную футбольную карьеру, которая длилась с 2006 по 2025 год. Я искренне благодарен всем тренерам, с которыми мне довелось работать, партнерам по команде, соперникам и, конечно же, болельщикам. Без вас футбол - это не футбол", - написал Жоаозиньо
в Instagram*.
"За эти годы я пережил огромное количество ярких эмоций. Многие из них останутся со мной на всю жизнь, и частью этих моментов я хочу поделиться в этом посте. Спасибо каждому, кто был частью этого пути. Футбол навсегда останется в моем сердце", - добавил бразилец, в 2016 году получивший российский паспорт.
Жоаозиньо в России
представлял "Краснодар
", с которым взял бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ
) и дошел до финала Кубка страны, московское "Динамо
", а также "Сочи
", в составе которого стал серебряным призером чемпионата. Всего в РПЛ полузащитник провел 291 матч и забил 40 голов. Также Жоаозиньо представлял бразильские "Португезу", "Гремио
Новуризонтино", "Бразильенсе" и болгарский "Левски
".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.