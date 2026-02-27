Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч собак и кошек из городских приютов Москвы нашли новый дом с 2015 года, в настоящее время в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице работает 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных. Сейчас в них живут более 15 тысяч собак и кошек. С 2015 года новый дом нашли более 34,8 тысячи питомцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безнадзорных животных в столице отлавливают по заявкам жителей и направляют в приюты с учетом района обнаружения. После поступления питомцы проходят обязательный карантин сроком от двух недель до месяца. В этот период специалисты проводят осмотр, лечение при необходимости, вакцинацию, стерилизацию и чипирование, уточняется на портале.