Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом
Почти 35 тысяч собак и кошек из городских приютов Москвы нашли новый дом с 2015 года, в настоящее время в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч... РИА Новости, 04.03.2026
2026-02-27T09:14:00+03:00
2026-02-27T09:14:00+03:00
2026-03-04T14:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
2026
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве более 35 тысяч собак и кошек нашли новый дом с 2015 года
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч собак и кошек из городских приютов Москвы нашли новый дом с 2015 года, в настоящее время в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице работает 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных. Сейчас в них живут более 15 тысяч собак и кошек. С 2015 года новый дом нашли более 34,8 тысячи питомцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безнадзорных животных в столице отлавливают по заявкам жителей и направляют в приюты с учетом района обнаружения. После поступления питомцы проходят обязательный карантин сроком от двух недель до месяца. В этот период специалисты проводят осмотр, лечение при необходимости, вакцинацию, стерилизацию и чипирование, уточняется на портале.
"После завершения карантина за животными продолжают ухаживать сотрудники и волонтеры, помогая им адаптироваться и подготовиться к жизни в семье. Питомцы остаются в приюте до момента устройства к новым владельцам", - добавляется в сообщении.