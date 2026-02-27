Рейтинг@Mail.ru
Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:14 27.02.2026 (обновлено: 14:30 04.03.2026)
https://ria.ru/20260227/zhivotnye-2078467241.html
Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом
Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом - РИА Новости, 04.03.2026
Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом
Почти 35 тысяч собак и кошек из городских приютов Москвы нашли новый дом с 2015 года, в настоящее время в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч... РИА Новости, 04.03.2026
2026-02-27T09:14:00+03:00
2026-03-04T14:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025307289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc47e035f3add615b612423d9ce79df6.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2073908425.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025307289_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ab8f3078a22a832dbc235d850235b8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Более 34 тысяч животных из московских приютов обрели дом

В Москве более 35 тысяч собак и кошек нашли новый дом с 2015 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота приюта для бездомных животных в Москве
Работа приюта для бездомных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Работа приюта для бездомных животных в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч собак и кошек из городских приютов Москвы нашли новый дом с 2015 года, в настоящее время в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице работает 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных. Сейчас в них живут более 15 тысяч собак и кошек. С 2015 года новый дом нашли более 34,8 тысячи питомцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безнадзорных животных в столице отлавливают по заявкам жителей и направляют в приюты с учетом района обнаружения. После поступления питомцы проходят обязательный карантин сроком от двух недель до месяца. В этот период специалисты проводят осмотр, лечение при необходимости, вакцинацию, стерилизацию и чипирование, уточняется на портале.
"После завершения карантина за животными продолжают ухаживать сотрудники и волонтеры, помогая им адаптироваться и подготовиться к жизни в семье. Питомцы остаются в приюте до момента устройства к новым владельцам", - добавляется в сообщении.
Собаки в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
6 февраля, 09:54
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала