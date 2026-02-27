Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/zhenschina-2077048914.html
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом - РИА Новости, 27.02.2026
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом
Женщина облила горячим маслом пришедших к ней домой полицейских и ударила одного из них ножом в Ровенском районе Саратовской области, возбуждено дело о... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:43:00+03:00
2026-02-27T08:43:00+03:00
происшествия
ровенский район
саратовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260226/banda-2076867226.html
ровенский район
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ровенский район, саратовская область, россия
Происшествия, Ровенский район, Саратовская область, Россия
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом

В Саратовской области задержали женщину, ударившую ножом полицейского

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Женщина облила горячим маслом пришедших к ней домой полицейских и ударила одного из них ножом в Ровенском районе Саратовской области, возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД, сообщили в региональном СУСК.
По версии следствия, в четверг двое сотрудников полиции в ходе проведения процессуальной проверки прибыли домой к жительнице села Кочетное Ровенского района. Подозреваемая выплеснула разогретое масло на открытые участки тела полицейских и нанесла одному из них ножевое ранение.
"Следственным отделом по городу Энгельс СУСК России по Саратовской области в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа)", - сообщили в следственном управлении.
В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о её заключении под стражу, добавили в СУСК. Санкции статьи предполагают от 12 до 20 лет лишения свободы.
В Петербурге задержана банда, которая вымогала деньги у бизнесмена под видом сотрудников ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Петербурге задержали банду лжесотрудников ФСБ
26 февраля, 13:17
 
ПроисшествияРовенский районСаратовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала