В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом

САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Женщина облила горячим маслом пришедших к ней домой полицейских и ударила одного из них ножом в Ровенском районе Саратовской области, возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД, сообщили в региональном СУСК.

В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о её заключении под стражу, добавили в СУСК. Санкции статьи предполагают от 12 до 20 лет лишения свободы.