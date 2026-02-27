https://ria.ru/20260227/zhenschina-2077048914.html
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом - РИА Новости, 27.02.2026
В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом
Женщина облила горячим маслом пришедших к ней домой полицейских и ударила одного из них ножом в Ровенском районе Саратовской области, возбуждено дело о... РИА Новости, 27.02.2026
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Женщина облила горячим маслом пришедших к ней домой полицейских и ударила одного из них ножом в Ровенском районе Саратовской области, возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД, сообщили в региональном СУСК.
По версии следствия, в четверг двое сотрудников полиции в ходе проведения процессуальной проверки прибыли домой к жительнице села Кочетное Ровенского района
. Подозреваемая выплеснула разогретое масло на открытые участки тела полицейских и нанесла одному из них ножевое ранение.
"Следственным отделом по городу Энгельс
СУСК России
по Саратовской области
в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа)", - сообщили в следственном управлении.
В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о её заключении под стражу, добавили в СУСК. Санкции статьи предполагают от 12 до 20 лет лишения свободы.