Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие - РИА Новости, 27.02.2026
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании. РИА Новости, 27.02.2026
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ЯО от Франции и Британии