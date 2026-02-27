Рейтинг@Mail.ru
22:35 27.02.2026 (обновлено: 23:02 27.02.2026)
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
в мире
франция
великобритания
украина
в мире, франция, великобритания, украина
В мире, Франция, Великобритания, Украина
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие

Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ЯО от Франции и Британии

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.
Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"С удовольствием. у меня не было предложений, но с удовольствием", - сказал Зеленский, отвечая на комментарий интервьюера о ядерном оружии, которое могли бы поставить Украине Париж и Лондон.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты
