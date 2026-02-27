Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026

Зеленский не хочет мира, заявил эксперт
14:49 27.02.2026
Зеленский не хочет мира, заявил эксперт
Владимир Зеленский лжет о готовности к миру, так как ему и его европейским покровителям выгоднее продолжение войны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
владимир зеленский, владимир мединский, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лжет о готовности к миру, так как ему и его европейским покровителям выгоднее продолжение войны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана военный эксперт Олег Кузнецов.
"Сейчас Зеленский находится между молотом и наковальней, так как и война, и мир будут означать его политическую и, возможно, физическую смерть. В первом случае - в перспективе, во втором - практически сразу", - сказал Кузнецов.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Трамп призвал Зеленского двигаться в сторону мира
13 февраля, 20:31
По его словам, риторика Зеленского о готовности к миру есть не что иное, как отчаянная попытка получить передышку на фоне поражений на фронте. Эксперт добавил, что в перспективы победы Киева уже не верят даже многие в Европе, кроме разве что евробюрократии, которая боится, что в случае достижения мира у испытывающего экономические трудности населения возникнут вопросы про потраченные на Украину средства.
"Украинская повестка дня для существенной части Европы уже не актуальна. Идея унижения России руками украинцев окончательно провалилась. Но под эту идею часть евробюрократии во главе с (главой Еврокомиссии Урсулой) фон дер Ляйен взяла большие деньги, и скоро придёт время за них отвечать. А отвечать в надежде на поражение России никто не планировал", - сказал Кузнецов.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. В среду дипломатический источник сообщил РИА Новости, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
Вчера, 13:12
 
