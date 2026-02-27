МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лжет о готовности к миру, так как ему и его европейским покровителям выгоднее продолжение войны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана военный эксперт Олег Кузнецов.