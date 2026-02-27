Рейтинг@Mail.ru
"Полная чушь". Новое заявление Зеленского о Крыме разозлило Запад - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 27.02.2026 (обновлено: 17:37 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077046784.html
"Полная чушь". Новое заявление Зеленского о Крыме разозлило Запад
"Полная чушь". Новое заявление Зеленского о Крыме разозлило Запад - РИА Новости, 27.02.2026
"Полная чушь". Новое заявление Зеленского о Крыме разозлило Запад
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Россию в оккупации Крыма. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:21:00+03:00
2026-02-27T17:37:00+03:00
в мире
республика крым
владимир зеленский
украина
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faae8736aa95677918ea8e549cfe39ae.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2076914936.html
https://ria.ru/20260227/frantsiya-2077042426.html
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077032652.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13ce22a97f19915a2daf31ea4c31a9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, владимир зеленский, украина, россия, сергей лавров
В мире, Республика Крым, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Сергей Лавров

"Полная чушь". Новое заявление Зеленского о Крыме разозлило Запад

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Россию в оккупации Крыма.
"Хватит переписывать историю. Никто ничего не "оккупировал". <…> Крым являлся автономной республикой с 1991 года, и у него было право отделиться от Украины в любое время, что и было подтверждено на референдуме в 2014 году", — подчеркнул Karma Zapati.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой
Вчера, 08:00
"Крым — часть России, и никакая пропаганда этого не изменит", — написал Gabe.
"Более девяноста процентов населения Крыма проголосовали за объединение с Россией", — напомнил Birol Tursun.
"Какая, как обычно, полная чушь. 75% даже ничтожного украинского контингента, находившегося в Крыму во время "вторжения" России (без единого выстрела), немедленно перешли на сторону России. 2400 военнослужащих ВМС Украины (не смейтесь, у них когда-то тоже был такой контингент) тоже перешли", — высказался John Warren.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Он так бесит": во Франции высказались об ударе Трампа по Зеленскому
Вчера, 06:54
В четверг Зеленский утверждал, что руководители иностранных государств якобы рекомендовали киевским властям не поднимать тему Крыма после его возвращения в состав России в 2014 году.
В начале декабря глава киевского режима признал отсутствие возможности вернуть полуостров.
В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России
Вчера, 02:48
 
В миреРеспублика КрымВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала