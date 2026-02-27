МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Россию в оккупации Крыма.
"Крым — часть России, и никакая пропаганда этого не изменит", — написал Gabe.
"Более девяноста процентов населения Крыма проголосовали за объединение с Россией", — напомнил Birol Tursun.
"Какая, как обычно, полная чушь. 75% даже ничтожного украинского контингента, находившегося в Крыму во время "вторжения" России (без единого выстрела), немедленно перешли на сторону России. 2400 военнослужащих ВМС Украины (не смейтесь, у них когда-то тоже был такой контингент) тоже перешли", — высказался John Warren.
В четверг Зеленский утверждал, что руководители иностранных государств якобы рекомендовали киевским властям не поднимать тему Крыма после его возвращения в состав России в 2014 году.
В начале декабря глава киевского режима признал отсутствие возможности вернуть полуостров.
В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.