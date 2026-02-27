"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе

МОСКВА 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп на фоне более важных для Штатов событий потеряет интерес к Украине, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.

"Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса . Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию, Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа , и ему будет уже не до давления на Киев", — приводятся в материале его слова.

Как уточнил источник, президентские выборы на Украине , которые также тесно связаны с процессом мирного урегулирования конфликта, находятся под большим вопросом, а все спекуляции вокруг их возможного проведения, по его мнению, крайне маловероятны. Социологические опросы не в пользу Зеленского — во втором туре он проигрывает и Залужному, и (главе офиса Зеленского Кириллу — Прим. ред.) Буданову*, пояснил собеседник издания.

« "То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца", — добавил источник.

Ранее Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года и сам Трамп, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

Мирный процесс по Украине

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".