"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2026
01:27 27.02.2026 (обновлено: 04:09 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077026786.html
"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе
"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2026
"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе
Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп на фоне более важных для Штатов событий потеряет интерес к Украине, пишет издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T01:27:00+03:00
2026-02-27T04:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
В мире, Украина, Донбасс, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе

Страна.ua: Зеленский надеется переждать, пока Трамп потеряет интерес к Украине

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп на фоне более важных для Штатов событий потеряет интерес к Украине, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
"Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию, Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа, и ему будет уже не до давления на Киев", — приводятся в материале его слова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом
26 февраля, 23:43
Как уточнил источник, президентские выборы на Украине, которые также тесно связаны с процессом мирного урегулирования конфликта, находятся под большим вопросом, а все спекуляции вокруг их возможного проведения, по его мнению, крайне маловероятны. Социологические опросы не в пользу Зеленского — во втором туре он проигрывает и Залужному, и (главе офиса Зеленского Кириллу — Прим. ред.) Буданову*, пояснил собеседник издания.
«
"То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца", — добавил источник.
Ранее Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года и сам Трамп, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе
26 февраля, 21:46

Мирный процесс по Украине

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков
26 февраля, 13:50
 
В миреУкраинаДонбассСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
