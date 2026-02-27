МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Лев Северинов. Пока Украина истекает кровью, список зарубежной недвижимости Владимира Зеленского пополнился особняком в Беверли-Хиллз. Прежний владелец — рэпер Пи Дидди. Именно в этих стенах проводились печально известные вечеринки с наркотиками и принуждением.

Украинцы в соцсетях требуют суда и говорят о предательстве. Что стоит за этой сделкой — план побега или очередная коррупционная схема?

При чем здесь кипрская компания?

Кипрская компания, связанная с Владимиром Зеленским, выкупила особняк американского рэпера Пи Дидди в США за 61 миллион долларов — около 4,7 миллиарда рублей. Сам музыкант сейчас отбывает срок в федеральной тюрьме за организацию сексуальных вечеринок с применением насилия.

Согласно информации "Телеканала 360", покупателем выступила компания Aldorante LTD, зарегистрированная на Кипре. Во главе компании — Светлана Пищанская, давняя знакомая Зеленского, которая управляет зарубежной недвижимостью политика и его семьи.

© Getty Images / MEGA Особняк Пи Дидди © Getty Images / MEGA Особняк Пи Дидди

Сделка, как сообщают источники, была оформлена в начале февраля. В интернет просочился документ о купле-продаже, подписанный доверенным лицом рэпера Тариком Бруксом и Светланой Пищанской.

Скандальная история

Особняк стал печально известен в марте 2024 года, когда федеральные агенты провели обыск в рамках расследования торговли людьми. Дом с десятью комнатами и 13 ванными находится в престижном районе Беверли-Хиллз. Рядом — легендарный дом основателя журнала Playboy Хью Хефнера, из соседей, например, Кайли Дженнер.

Внутри — бассейн с водопадом, домашний кинотеатр на 35 человек, винный погреб, тренажерный зал, библиотека, сауна и подземный бункер.

Прокуроры утверждают : именно в этом особняке рэпер проводил так называемые Freak Offs — многодневные сексуальные вечеринки с применением наркотиков и насилия.

Попытки продать особняк начались в сентябре 2024-го — всего через несколько дней после ареста рэпера.

Реакция в Сети

На фоне скандала с покупкой бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью агентству Associated Press. Он обвинил Зеленского в военных поражениях страны, заявив, что армия страдала от нехватки финансирования и ошибочной тактики руководства.

Комментаторы в соцсетях ировали высказывались резко. Многие предлагали не отпускать Зеленского с Украины и предать его справедливому суду. Пользователи уверены, что политик не сможет спастись даже за границей:

"Какой план побега? Ему жить до понедельника осталось. Он даже с Банковой выйти не успеет, свои же растерзают! И Запад стыдливо отвернется в сторону".

© AP Photo / Marc Serota Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида © AP Photo / Marc Serota Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида

"Наивный Вова! Если будет ядерка, его никакой бункер Пи Дидди не спасет. А лучшие апартаменты для него — холодные нары в Сибири".

"Продал Украину вместе с народом! Мне кажется, его украинцы давно прокляли! Судить его принародно, никакой ему виллы!"

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале отметил : "Мирные переговоры подождут. Выборы — тем более. А вот успеть отмыть деньги через покупку дома у педофила и подготовить себе убежище в Штатах — это святое".

Декларации и зарубежные активы

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, поданным 30 марта 2025 года (за 2024-й), Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тысяч долларов наличными. Еще более 500 тысяч долларов размещены на банковских счетах, в том числе за рубежом — средства хранятся в гривнах, долларах и евро, включая счета в Цюрихе.

В декларации также указаны предметы роскоши — часы марок Breguet, TAG Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирные украшения, а еще автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.

© AP Photo / Thomas Padilla Владимир и Елена Зеленские в Париже © AP Photo / Thomas Padilla Владимир и Елена Зеленские в Париже

Елена Зеленская обозначена как конечный бенефициар компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия). При этом сам Зеленский задекларировал заем в размере 2,4 миллиона долларов, полученный в 2017-м от Film Heritage; сумма с тех пор не менялась.