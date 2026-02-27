Рейтинг@Mail.ru
Зачем Зеленский купил особняк Пи Дидди за десятки миллионов долларов - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2076633799.html
Зачем Зеленский купил особняк Пи Дидди за десятки миллионов долларов
Зачем Зеленский купил особняк Пи Дидди за десятки миллионов долларов - РИА Новости, 27.02.2026
Зачем Зеленский купил особняк Пи Дидди за десятки миллионов долларов
Пока Украина истекает кровью, список зарубежной недвижимости Владимира Зеленского пополнился особняком в Беверли-Хиллз. Прежний владелец — рэпер Пи Дидди... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:00:00+03:00
2026-02-27T07:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_315c10b740b610fd81bb3237b9f5d74d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_518:0:2931:1810_1920x0_80_0_0_19f52dfce4e059de4c96ff18b53f6a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Зачем Зеленский купил особняк Пи Дидди за десятки миллионов долларов

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Лев Северинов. Пока Украина истекает кровью, список зарубежной недвижимости Владимира Зеленского пополнился особняком в Беверли-Хиллз. Прежний владелец — рэпер Пи Дидди. Именно в этих стенах проводились печально известные вечеринки с наркотиками и принуждением.
Украинцы в соцсетях требуют суда и говорят о предательстве. Что стоит за этой сделкой — план побега или очередная коррупционная схема?

При чем здесь кипрская компания?

Кипрская компания, связанная с Владимиром Зеленским, выкупила особняк американского рэпера Пи Дидди в США за 61 миллион долларов — около 4,7 миллиарда рублей. Сам музыкант сейчас отбывает срок в федеральной тюрьме за организацию сексуальных вечеринок с применением насилия.
Согласно информации "Телеканала 360", покупателем выступила компания Aldorante LTD, зарегистрированная на Кипре. Во главе компании — Светлана Пищанская, давняя знакомая Зеленского, которая управляет зарубежной недвижимостью политика и его семьи.
© Getty Images / MEGAОсобняк Пи Дидди
Особняк Пи Дидди - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / MEGA
Особняк Пи Дидди
Сделка, как сообщают источники, была оформлена в начале февраля. В интернет просочился документ о купле-продаже, подписанный доверенным лицом рэпера Тариком Бруксом и Светланой Пищанской.

Скандальная история

Особняк стал печально известен в марте 2024 года, когда федеральные агенты провели обыск в рамках расследования торговли людьми. Дом с десятью комнатами и 13 ванными находится в престижном районе Беверли-Хиллз. Рядом — легендарный дом основателя журнала Playboy Хью Хефнера, из соседей, например, Кайли Дженнер.
Внутри — бассейн с водопадом, домашний кинотеатр на 35 человек, винный погреб, тренажерный зал, библиотека, сауна и подземный бункер.
Прокуроры утверждают: именно в этом особняке рэпер проводил так называемые Freak Offs — многодневные сексуальные вечеринки с применением наркотиков и насилия.
Попытки продать особняк начались в сентябре 2024-го — всего через несколько дней после ареста рэпера.

Реакция в Сети

На фоне скандала с покупкой бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью агентству Associated Press. Он обвинил Зеленского в военных поражениях страны, заявив, что армия страдала от нехватки финансирования и ошибочной тактики руководства.
Комментаторы в соцсетяхировали высказывались резко. Многие предлагали не отпускать Зеленского с Украины и предать его справедливому суду. Пользователи уверены, что политик не сможет спастись даже за границей:
"Какой план побега? Ему жить до понедельника осталось. Он даже с Банковой выйти не успеет, свои же растерзают! И Запад стыдливо отвернется в сторону".
© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Marc Serota
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида
"Наивный Вова! Если будет ядерка, его никакой бункер Пи Дидди не спасет. А лучшие апартаменты для него — холодные нары в Сибири".
"Продал Украину вместе с народом! Мне кажется, его украинцы давно прокляли! Судить его принародно, никакой ему виллы!"
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале отметил: "Мирные переговоры подождут. Выборы — тем более. А вот успеть отмыть деньги через покупку дома у педофила и подготовить себе убежище в Штатах — это святое".

Декларации и зарубежные активы

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, поданным 30 марта 2025 года (за 2024-й), Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тысяч долларов наличными. Еще более 500 тысяч долларов размещены на банковских счетах, в том числе за рубежом — средства хранятся в гривнах, долларах и евро, включая счета в Цюрихе.
В декларации также указаны предметы роскоши — часы марок Breguet, TAG Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирные украшения, а еще автомобили Land Rover и Mercedes-Benz.
© AP Photo / Thomas PadillaВладимир и Елена Зеленские в Париже
Владимир и Елена Зеленские в Париже - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Владимир и Елена Зеленские в Париже
Елена Зеленская обозначена как конечный бенефициар компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия). При этом сам Зеленский задекларировал заем в размере 2,4 миллиона долларов, полученный в 2017-м от Film Heritage; сумма с тех пор не менялась.
Ранее СМИ сообщали, что вилла семьи в итальянском Форте-дей-Марми (Тоскана) выставлялась на продажу за 4,5 миллиона евро (около 407,6 миллиона рублей), однако в августе 2025-го риелтор заявила РИА Новости, что объект не продается.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала