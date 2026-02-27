https://ria.ru/20260227/zelenskij-2077294427.html
Зеленский хочет назначить спецпредставителя по Белоруссии
Зеленский хочет назначить спецпредставителя по Белоруссии
Владимир Зеленский заявил, что хочет назначить спецпредставителя по Белоруссии и беглой белорусской оппозиции в Европе. РИА Новости, 27.02.2026
Зеленский заявил, что хочет назначить спецпредставителя по Белоруссии