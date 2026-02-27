Эксперты раскрыли, в чем едины Зеленский и Европа

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские элиты сохраняют неготовность к реальному урегулированию украинского конфликта, потому что украинским властям прекращение боев грозит утратой всего, а Европа не в состоянии свернуть с курса на нанесение поражения России, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты.