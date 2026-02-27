Рейтинг@Mail.ru
16:06 27.02.2026
Эксперты раскрыли, в чем едины Зеленский и Европа
Эксперты раскрыли, в чем едины Зеленский и Европа

РИА Новости: Зеленский и Европа едины в неготовности к урегулированию конфликта

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские элиты сохраняют неготовность к реальному урегулированию украинского конфликта, потому что украинским властям прекращение боев грозит утратой всего, а Европа не в состоянии свернуть с курса на нанесение поражения России, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта
Вчера, 14:52
"Для Зеленского это, в принципе, вопрос жизни и смерти, потому что как только закончатся боевые действия, он потеряет власть, свободу и, быть может, даже жизнь. А для европейцев это вопрос не жизни и смерти, но принципа. Они никогда не признают свое поражение и правоту России", - сказал РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Он объяснил, что европейские элиты не готовы идти на признание поражения Украины, потому что полностью связали свое будущее с "победой" над Россией.
В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с РИА Новости отметил существенные траты Европы на поддержку Украины и уже проявляющийся отрицательный эффект этого для европейской экономики. Однако, добавил собеседник агентства, в Европе продолжают поддерживать конфликт в надежде компенсировать эти траты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
Вчера, 13:12
"Они против мира, который не позволит им объявить себя победителями, а нас - проигравшими", - указал также он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. В среду дипломатический источник сообщил РИА Новости, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Настоящие украинцы спасут Россию от выдуманных
26 февраля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийДмитрий РодионовВладимир БрутерВооруженные силы Украины
 
 
