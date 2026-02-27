Защита обжалует арест основателя Readovka по делу о хищении

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Защита обжалует арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей у Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Кондратьев.

"Будем обжаловать, пока защите не до конца даже понятно, в чём он подозревается", - рассказал собеседник агентства.

В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. В тот же день в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.