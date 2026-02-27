https://ria.ru/20260227/zaschita-2077276191.html
Защита обжалует арест основателя Readovka по делу о хищении
2026-02-27T19:56:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Защита обжалует арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей у Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Кондратьев.
"Будем обжаловать, пока защите не до конца даже понятно, в чём он подозревается", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Тверской суд Москвы
арестовал Костылева
на два месяца.
Как стало известно из озвученных в суде следователем и прокурором данных, Костылеву вменяется хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны РФ
на многомиллиардном контракте, который касается поставок БПЛА. Следователь подчеркивала, что имело место неисполнение обязательств по госконтрактам. Костылев свое отношение к делу не выразил, только просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. В тот же день в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka
. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.