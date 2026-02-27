Рейтинг@Mail.ru
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости - РИА Новости, 27.02.2026
02:16 27.02.2026
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен рассчитывать на справедливое разбирательство в США, но Каракасу не дают оплатить его защиту в суде, говорится в жалобе РИА Новости, 27.02.2026
2026
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен рассчитывать на справедливое разбирательство в США, но Каракасу не дают оплатить его защиту в суде, говорится в жалобе адвокатов, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
"Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство", - говорится в жалобе.
Адвокаты подчеркивают, что правительство США не позволяет Каракасу оплатить защиту Мадуро, хотя правительство Венесуэлы обязано покрыть эти расходы.
