ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен рассчитывать на справедливое разбирательство в США, но Каракасу не дают оплатить его защиту в суде, говорится в жалобе адвокатов, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости - РИА Новости, 27.02.2026
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
27.02.2026
сша
каракас
венесуэла
николас мадуро
в мире
2026
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото