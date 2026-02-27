Старинная музыка: фестиваль "Московское барокко" пройдет в Зале Зарядье

Весь март в Зале Зарядье будет проходить второй фестиваль "Московское барокко". По традиции он откроется в день рождения Генделя 5 марта и завершится в день рождения Иоганна Себастьяна Баха 31 марта. В этом году фестиваль приурочен к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта – композитора более поздней эпохи, венского классика, но испытавшего огромное влияние музыки барокко. О концертах "Московского барокко" – в обзоре РИА Новости.

Гендель и Бах

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Певица Елене Гвритишвили © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Певица Елене Гвритишвили

Откроет программу фестиваля оратория Генделя "Праздник Александра". Именно это сочинение принесло композитору, немцу по происхождению, признание и успех среди английской публики – в стране, где он проработал большую часть жизни. Дело в том, что многие годы Гендель оставался для английской аристократии, прежде всего, иностранцем. Непревзойденный дипломат и предприимчивый человек, композитор постепенно начал обращаться к текстам английский поэтов. В этой оратории в качестве текста он выбрал одно из популярных творений английской поэзии конца XVII века – "Оду Святой Цецилии" Джона Драйдена.

Оратория "Праздник Александра" принесла Генделю невероятный успех. Именно за эту грандиозную партитуру композитору еще при жизни установили памятник в одном из районов Лондона, это произошло через два года после премьеры. Оратория прозвучит 5 марта в исполнении Елене Гвритишвили, Михаила Нора, Игоря Подоплелова, вокального ансамбля Intrada и фестивального барочного оркестра "Зарядье" под управлением Екатерины Антоненко.

В отличие от произведения Генделя, свою Мессу си минор Иоганн Себастьян Бах писал, что называется, исключительно по зову сердца, в силу внутренних побуждений. Все сочинение целиком он так и не услышал при жизни. Эта масштабная партитура – одно из самых грандиозных произведений мировой музыки. Композитор работал над ней около четверти века, последние правки вносил пока мог – незадолго до смерти он окончательно потерял зрение. В жизни современников, Генделя и Баха, было такое совпадение – оба фактически ослепли, став жертвой одного и того же плохого врача.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Певица Елена Санчо-Перег © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Певица Елена Санчо-Перег

Мессу си минор часто называют философской исповедью Баха. 24 номера объединены в пять частей. Во время богослужения мессу не исполняли, ни при жизни Баха, ни после его смерти. Она считалась довольно сложной технически, что было не под силу церковным музыкантам, к тому же очень длинной для службы. Так что, по сути, с самого начала это было концертное сочинение, исполнение которого под силу лишь профессиональным музыкантам. В Зале Зарядье Месса си минор прозвучит 31 марта в исполнении Елены Санчо-Перег, Полины Шароваровой, Михаила Нора, Томаса Ченхолла, Государственного академического русского хора имени Свешникова и фестивального барочного оркестра "Зарядье" под руководством Ренато Балсадонна.

Сочинения Баха и Генделя, но уже для органа, прозвучат в Зале Зарядье 21 марта в исполнении Ольги Котляровой и Владимира Хомякова. В этот же вечер программу дополнят органные сочинения Моцарта.

Орфей трех эпох

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актриса Елена Захарова © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актриса Елена Захарова

Легенда о певце Орфее вдохновляла разных композиторов. Музыкальные интерпретации этого мифа прозвучат на концерте "Лира Орфея" 7 марта. Одним из первых, кто обратился к этому сюжету, был Кристофор Виллибальд Глюк – соло для флейты из его оперы "Орфей и Эвридика" стало одной из самых популярных мелодий классической музыки. Сочинение Глюка было новаторским для оперного театра тех лет в силу своей сдержанности и отсутствием помпезности.

Нарушало традиции и произведение "Орфей и Эвридика" русского классика и предшественника Глинки Евстигнея Фомина – вопреки правилам классицизма и счастливой развязке сюжета он обрекает своего героя на вечные муки. Третьим сочинением вечера станет "Лира Орфея", написанная Софьей Губайдулиной в начале XXI века. В этой партитуре историю "рассказывает" скрипка, а оркестр символизирует высшие силы. Произведения прозвучат в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского камерного оркестра Musica Viva под руководством Александра Рудина, художественное слово – Елена Захарова и Владимир Кошевой. Елена Корженевич – скрипка.

Концерты симфонической музыки

Несколько вечеров фестиваля будут посвящены симфоническим программам, которые объединят музыку разных эпох. 9 марта выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Откроет концерт знаковое сочинение барочного репертуара – Токката и фуга ре минор Баха в оркестровой версии Леопольда Стоковского. Именно эта транскрипция в свое время стала невероятно популярной и даже была использована в одном из мультфильмов Уолта Диснея. В этот же вечер прозвучит масштабная "Музыка для королевского фейерверка" Генделя – монументальная оркестровая сюита, написанная по случаю празднования Второго Ахенского мира. В программе второго отделения – самая, возможно, популярная симфония Моцарта - № 40 соль минор.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Павел Милюков © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Павел Милюков

Концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова и скрипача Павла Милюкова представит музыку разных веков. В программе первого отделения – произведения галантного XVIII века, Венецианская симфония Сальери и Пятый скрипичный концерт Моцарта. Во втором отделении – ХХ век с его контрастами и поисками нового языка: избранные прелюдии Шостаковича в переложении для оркестра и оркестровые партитуры Морриконе, одного из самых популярных кинокомпозиторов.

Посвящение Моцарту

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актер Евгений Стычкин © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актер Евгений Стычкин

Несколько концертов фестиваля "Московское барокко" посвящены творчеству и личности Моцарта. Вечер "Вольфганг" 21 марта – уникальная возможность услышать письма композитора в исполнении актера Евгения Стычкина. События, рассказанные от первого лица, будут дополняться музыкой венского классика. Среди произведений, которые прозвучат в исполнении Большого хора "Мастера хорового пения" и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова – фрагменты из разных симфоний Моцарта, его опер, как известных, так и редко звучащих, а также отрывки из его Большой мессы до минор и Реквиема.

Опера "Милосердие Тита" в концертном исполнении прозвучит на фестивале "Московское барокко" 29 марта. В основе сюжета – история императора Тита и знаменитая в то время пьеса драматурга Метастазио, которую использовали многие композиторы. Опера "Милосердие Тита" была написана для коронации императора Леопольда II. История интриг времен римского императора Тита Флавия Веспасиана как нельзя лучше соответствовала событию – финалом становится разоблачение заговора и милосердие императора в отношении всех виновных.

Либретто, прославляющее доброту и мудрость государя, пользовалось большой популярностью во времена просвещенного абсолютизма. Это произведение – одно из двух последних опер Моцарта (наряду с "Волшебной флейтой"). В ней композитор следует традициям выбранного им жанра оперы-сериа: здесь господствуют высокие голоса и виртуозные арии. В Зале Зарядье главные партии в "Милосердии Тита" исполнят Василиса Бержанская, Сергей Романовский, Яна Дьякова и Александра Соколова. В концерте примут участие большой хор "Мастера хорового пения" и фестивальный барочный оркестр "Зарядье" под руководством Айрата Кашаева.