Опрос показал отношение немцев к запрету соцсетей для детей младше 14 лет

"В пользу запрета высказался 81% от всех опрошенных… Лишь 17% не поддерживают его", - говорится в материале института.

Представленная ZDF инфографика показала, что среди опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет согласие с реформой выразили 84% - наивысший показатель из всех возрастных групп. В поддержку запрета высказались 79% участников опроса от 35 до 59 лет и 82% респондентов старше 60.