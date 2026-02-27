Опрос показал отношение немцев к запрету соцсетей для детей младше 14 лет

БЕРЛИН 27 фев – РИА Новости. Запрет социальных сетей для детей младше 14 лет поддерживает 81% немцев, следует из результатов опроса исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.
"В пользу запрета высказался 81% от всех опрошенных… Лишь 17% не поддерживают его", - говорится в материале института.
Представленная ZDF инфографика показала, что среди опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет согласие с реформой выразили 84% - наивысший показатель из всех возрастных групп. В поддержку запрета высказались 79% участников опроса от 35 до 59 лет и 82% респондентов старше 60.
Опрос проводился с 24 по 26 февраля 2026 года онлайн и по телефону среди 1262 респондентов. Погрешность составляет 2-3 процентных пункта.
Ранее представители входящих в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и Христанско-демократического союза (ХДС) выступили с инициативой запретить в стране детям до 14 лет пользоваться соцсетями. ХДС на прошедшем 20-21 февраля съезде партии в Штутгарте принял резолюцию, в которой также содержится призыв к правительству ФРГ разработать правила использования соцсетей детьми в возрасте до 16 лет с целью их особой защиты.