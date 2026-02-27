https://ria.ru/20260227/zamgubernator-2077074113.html
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку - РИА Новости, 27.02.2026
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку
Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки, отправлен в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:38:00+03:00
2026-02-27T10:38:00+03:00
2026-02-27T10:38:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
москва
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074229854_0:72:3002:1761_1920x0_80_0_0_0f36c3692906fee43b42923c361d8620.jpg
https://ria.ru/20260227/genprokuratura-2077053327.html
челябинская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074229854_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1ab3b10feb1b6487ee078b3849fd6143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, москва, алексей текслер
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Алексей Текслер
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку
Обвиняемого во взятке замгубернатора Челябинской области отправили в отставку