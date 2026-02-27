Рейтинг@Mail.ru
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку - РИА Новости, 27.02.2026
10:38 27.02.2026
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку
Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки, отправлен в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:38:00+03:00
2026-02-27T10:38:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
москва
алексей текслер
челябинская область
россия
москва
происшествия, челябинская область, россия, москва, алексей текслер
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Алексей Текслер
Замгубернатора Челябинской области отправили в отставку

Обвиняемого во взятке замгубернатора Челябинской области отправили в отставку

© РИА Новости / Алексей Майшев
Андрей Фалейчик в суде
Андрей Фалейчик в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки, отправлен в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера заместитель губернатора Андрей Фалейчик отправлен в отставку", - сказали в пресс-службе.
Фалейчику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность". Басманный суд Москвы заключил Фалейчика под стражу до 12 апреля.
Происшествия
Челябинская область
Россия
Москва
Алексей Текслер
 
 
