12:14 27.02.2026 (обновлено: 15:09 27.02.2026)
Захарова назвала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна ложью
Захарова назвала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна ложью
Захарова назвала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна ложью

Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон в рамках дела Эпштейна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Показания Хилари Клинтон относительно присутствия ее мужа в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому все Билл Клинтон знал. И Хиллари Клинтон тоже все это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье", - сказала Захарова на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По словам дипломата, вранье четы Клинтон схоже с враньем "ультралиберальной тусовки" относительно ситуации вокруг Украины, которую "она создала и на которой она и наживалась".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.
Бывший генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
