Захарова назвала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна ложью

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Показания Хилари Клинтон относительно присутствия ее мужа в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому все Билл Клинтон знал. И Хиллари Клинтон тоже все это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье", - сказала Захарова на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По словам дипломата, вранье четы Клинтон схоже с враньем "ультралиберальной тусовки" относительно ситуации вокруг Украины, которую "она создала и на которой она и наживалась".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолете и не посещала его остров.