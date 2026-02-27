Технологии могут использовать для манипуляции сознанием, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сейчас наблюдается использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием и разрушением традиционных духовно-нравственных ценностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы наблюдаем целенаправленное использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием, разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказала она на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Она отметила, что создаются целые искусственные реальности и миры, а также несуществующие проблемы и искусственные противоречия в информационной киберсреде.