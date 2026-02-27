Рейтинг@Mail.ru
Технологии могут использовать для манипуляции сознанием, заявила Захарова - РИА Новости, 27.02.2026
12:00 27.02.2026 (обновлено: 12:01 27.02.2026)
Технологии могут использовать для манипуляции сознанием, заявила Захарова
Технологии могут использовать для манипуляции сознанием, заявила Захарова
Технологии могут использовать для манипуляции сознанием, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сейчас наблюдается использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием и разрушением традиционных духовно-нравственных ценностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы наблюдаем целенаправленное использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием, разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказала она на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что создаются целые искусственные реальности и миры, а также несуществующие проблемы и искусственные противоречия в информационной киберсреде.
По её словам, эти проблемы в информационном мире направлены на ослабление суверенитета или размывание национальной идентичности, а также для продвижения чуждых псевдодемократических и ультралиберальных ценностей под видом, например, новых научных знаний, которые на самом деле являются квазинаучными знаниями.
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
Вчера, 11:43
© 2026 МИА «Россия сегодня»
