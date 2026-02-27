Технологии могут использовать для манипуляции сознанием, заявила Захарова

https://ria.ru/20260227/zakharova-2077104228.html
Сейчас наблюдается использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием и разрушением традиционных... РИА Новости, 27.02.2026
Захарова: технологии могут использовать для подрыва государственности
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сейчас наблюдается использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием и разрушением традиционных духовно-нравственных ценностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы наблюдаем целенаправленное использование современных технологий для подрыва основ государственности, манипуляции общественным сознанием, разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказала она на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что создаются целые искусственные реальности и миры, а также несуществующие проблемы и искусственные противоречия в информационной киберсреде.
По её словам, эти проблемы в информационном мире направлены на ослабление суверенитета или размывание национальной идентичности, а также для продвижения чуждых псевдодемократических и ультралиберальных ценностей под видом, например, новых научных знаний, которые на самом деле являются квазинаучными знаниями.