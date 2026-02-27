Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
17:35 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/zaharova-2077231544.html
Захарова пожелала удачи российским паралимпийцам
Захарова пожелала удачи российским паралимпийцам

Захарова пожелала удачи российским паралимпийцам на Играх в Милане

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала удачи российским спортсменам, которые примут участие в Паралимпийских играх в Милане, и посоветовала не поддаваться на возможные провокации.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
"Им (российским паралимпийцам - ред.) сил невероятных, физических и самое главное моральных... Не обращать внимания ни на какие провокации, не обращать внимания на козни, которые наверняка еще будут. Помнить, что за ними страна, что все их поддерживают, что они пример для всех нас", - сказала Захарова журналистам.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
Флаг Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии
20 февраля, 10:05
 
