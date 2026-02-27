Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала попытки отменить российскую культуру - РИА Новости, 27.02.2026
Культура
 
15:48 27.02.2026
Захарова прокомментировала попытки отменить российскую культуру
Разговоры об отмене российской культуры рассеиваются как туман, когда история одного только театра "Современник" настолько великая и разнообразная, заявила... РИА Новости, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Разговоры об отмене российской культуры рассеиваются как туман, когда история одного только театра "Современник" настолько великая и разнообразная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы пару лет как слышим… раздающиеся голоса, то тут, то там о том, что надо Россию отменить и в культурном плане… Можно ли отменить, если у нас история одного только театра ("Современник" - ред.)… настолько могучая, великая, интересная, глубокая, разнообразная, что, конечно, все разговоры об отмене нашей культуры, они… рассеиваются как туман и тлен", - сказала она на открытии выставки к 70-летию театра "Современник" в Музее современной истории России.
Захарова отметила, что история театра "Современник" дала большую плеяду невероятных актеров, артистов и общественных деятелей, по-настоящему великих деятелей своего времени.
"Россия - это культура, Россия - это цивилизация, Россия - великое искусство. Вот пусть посмотрят и пусть соизмерят свои силенки", - подчеркнула официальный представитель МИД, обращаясь к тем, кто пытается отменить российскую культуру.
Выставка, подготовленная к 70-летию театра "Современник", пройдет с 28 февраля по 14 июня в Музее современной истории России. Экспозиция получила название "Современник". Вместе со страной".
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Посол в Бельгии заявил, что ЕС не удастся "отменить" российскую культуру
8 февраля, 05:20
 
