Захарова прокомментировала попытки отменить российскую культуру

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Разговоры об отмене российской культуры рассеиваются как туман, когда история одного только театра "Современник" настолько великая и разнообразная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы пару лет как слышим… раздающиеся голоса, то тут, то там о том, что надо Россию отменить и в культурном плане… Можно ли отменить, если у нас история одного только театра ("Современник" - ред.)… настолько могучая, великая, интересная, глубокая, разнообразная, что, конечно, все разговоры об отмене нашей культуры, они… рассеиваются как туман и тлен", - сказала она на открытии выставки к 70-летию театра "Современник" в Музее современной истории России.

Захарова отметила, что история театра "Современник" дала большую плеяду невероятных актеров, артистов и общественных деятелей, по-настоящему великих деятелей своего времени.

"Россия - это культура, Россия - это цивилизация, Россия - великое искусство. Вот пусть посмотрят и пусть соизмерят свои силенки", - подчеркнула официальный представитель МИД, обращаясь к тем, кто пытается отменить российскую культуру.