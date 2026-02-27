Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, удачным примером национального средства массовой информации.

"У нас (в России - ред.) примеров немало удачных: весь холдинг "Россия сегодня", агентство РИА Новости и телеканал RT на многих языках, а также Sputnik - прекрасный в этом случае пример", - подчеркнула Захарова на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", говоря о национальных СМИ.

Она отметила, что информационная сфера является одним из важнейших направлений для доведения внешнеполитических подходов России. "Мы исходим из того, что прежде всего это платформа для глобального диалога, для обмена знаниями, для развития науки и культуры", - уточнила Захарова.