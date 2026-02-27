Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
15:39 27.02.2026
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, удачным примером национального... РИА Новости, 27.02.2026
2026
Новости
россия, мария захарова, общество, миа "россия сегодня", sputnik
Россия, Мария Захарова, Общество, МИА "Россия сегодня", Sputnik
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ

Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" удачным примером национального СМИ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, удачным примером национального средства массовой информации.
"У нас (в России - ред.) примеров немало удачных: весь холдинг "Россия сегодня", агентство РИА Новости и телеканал RT на многих языках, а также Sputnik - прекрасный в этом случае пример", - подчеркнула Захарова на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", говоря о национальных СМИ.
Она отметила, что информационная сфера является одним из важнейших направлений для доведения внешнеполитических подходов России. "Мы исходим из того, что прежде всего это платформа для глобального диалога, для обмена знаниями, для развития науки и культуры", - уточнила Захарова.
По её словам, внешнеполитическая задача России в контексте СМИ сводится не к оказанию влияния и изменению жизни в других странах, а именно к тому, чтобы довести объективную и достоверную информации о жизни в России.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН
20 февраля, 13:09
 
Россия
Мария Захарова
Общество
МИА "Россия сегодня"
Sputnik
 
 
