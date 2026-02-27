https://ria.ru/20260227/zaharova-2077196422.html
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, удачным примером национального... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:39:00+03:00
2026-02-27T15:39:00+03:00
2026-02-27T15:39:00+03:00
россия
мария захарова
общество
миа "россия сегодня"
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260220/zaharova-2075744678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, общество, миа "россия сегодня", sputnik
Россия, Мария Захарова, Общество, МИА "Россия сегодня", Sputnik
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" примером национального СМИ
Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня" удачным примером национального СМИ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиагруппу "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, удачным примером национального средства массовой информации.
"У нас (в России
- ред.) примеров немало удачных: весь холдинг "Россия сегодня", агентство РИА Новости и телеканал RT на многих языках, а также Sputnik - прекрасный в этом случае пример", - подчеркнула Захарова
на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", говоря о национальных СМИ.
Она отметила, что информационная сфера является одним из важнейших направлений для доведения внешнеполитических подходов России. "Мы исходим из того, что прежде всего это платформа для глобального диалога, для обмена знаниями, для развития науки и культуры", - уточнила Захарова.
По её словам, внешнеполитическая задача России в контексте СМИ сводится не к оказанию влияния и изменению жизни в других странах, а именно к тому, чтобы довести объективную и достоверную информации о жизни в России.