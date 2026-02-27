Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова

Она утверждает, что человечество сейчас наблюдает системное, хорошо финансируемое и теперь еще технологически оснащенное наступление на основы цивилизационной идентичности.

"Под словами нашей цивилизационной идентичности я не говорю о каком-то только одном народе. Это касается всего человечества. Это касается основ, на которых выстроен этот мир, когда мы можем отличить правду от лжи, когда мы можем сказать, что есть зло, а что есть добро", - резюмировала Захарова.