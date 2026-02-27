Рейтинг@Mail.ru
11:43 27.02.2026 (обновлено: 11:45 27.02.2026)
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мир живет в эпоху, когда информация стала стратегическим ресурсом, по которому можно судить о национальной мощи и суверенитете государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы живем в эпоху, когда информация стала стратегическим ресурсом. Да по сути она стала новым измерением национальной мощи и суверенитета", - сказала Захарова на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире
19 июня 2025, 10:20
По ее словам, конфликты нового поколения ведутся комплексно с применением информационных, политических, экономических и иных невоенных в классическом понимании слова "мир" технологий.
"Мы стали свидетелями тектонического сдвига в мировой архитектуре", - подчеркнула дипломат.
Она утверждает, что человечество сейчас наблюдает системное, хорошо финансируемое и теперь еще технологически оснащенное наступление на основы цивилизационной идентичности.
"Под словами нашей цивилизационной идентичности я не говорю о каком-то только одном народе. Это касается всего человечества. Это касается основ, на которых выстроен этот мир, когда мы можем отличить правду от лжи, когда мы можем сказать, что есть зло, а что есть добро", - резюмировала Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мария Захарова: Россия борется с искажением истории Второй мировой войны
8 февраля, 12:00
 
