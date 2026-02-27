https://ria.ru/20260227/zaharova-2077099848.html
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
Мир живет в эпоху, когда информация стала стратегическим ресурсом, по которому можно судить о национальной мощи и суверенитете государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
в мире
россия
мария захарова
россия
В мире, Россия, Мария Захарова
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мир живет в эпоху, когда информация стала стратегическим ресурсом, по которому можно судить о национальной мощи и суверенитете государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы живем в эпоху, когда информация стала стратегическим ресурсом. Да по сути она стала новым измерением национальной мощи и суверенитета", - сказала Захарова
на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, конфликты нового поколения ведутся комплексно с применением информационных, политических, экономических и иных невоенных в классическом понимании слова "мир" технологий.
"Мы стали свидетелями тектонического сдвига в мировой архитектуре", - подчеркнула дипломат.
Она утверждает, что человечество сейчас наблюдает системное, хорошо финансируемое и теперь еще технологически оснащенное наступление на основы цивилизационной идентичности.
"Под словами нашей цивилизационной идентичности я не говорю о каком-то только одном народе. Это касается всего человечества. Это касается основ, на которых выстроен этот мир, когда мы можем отличить правду от лжи, когда мы можем сказать, что есть зло, а что есть добро", - резюмировала Захарова.