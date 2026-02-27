Рейтинг@Mail.ru
В России запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями - РИА Новости, 27.02.2026
14:04 27.02.2026
В России запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями
В России запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями - РИА Новости, 27.02.2026
В России запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями
Федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями, в который войдут данные о сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях, психических... РИА Новости, 27.02.2026
В России запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями

В России с марта запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями, в который войдут данные о сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях, психических расстройствах и других категориях, начнет работу в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями запускается с 1 марта", - сказал Говырин.
Он отметил, что в него войдут сердечно-сосудистые, неврологические, психические расстройства, болезни лёгких, печени и ряд других категорий.
"Система позволит точнее планировать потребности в лекарствах и обеспечивать преемственность лечения между регионами", - добавил парламентарий.
