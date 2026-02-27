В Забайкальском крае сократят время продажи алкоголя в общепите

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Время продажи алкоголя ограничат с 1 марта в общепите Забайкальского края, его не будут продавать с 23.00 до 12.00, также вводится запрет на торговлю спиртным возле объектов религиозного значения почти на половине территории края, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Вячеслав Кулаков.

"С 1 марта в Забайкалье вводится ограничение продажи алкоголя с 23.00 до 12.00 в кафе, барах и других объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях (для Читы - это 100 метров по радиусу). Также почти на половине территорий края - в 15-ти муниципалитетах из 34-х - запрещена продажа спиртного у храмов, дацанов, субурганов и других объектов религиозного значения на расстоянии ближе 100 метров", - сказал Кулаков.

Он пояснил, что бывали случаи, когда возле религиозных объектов торговали алкоголем, поэтому в краевой закон, принятый депутатами законодательного собрания региона, вошло и это ограничение.

Сейчас для продажи алкоголя в общепите региона действует дифференцированный запрет: с понедельника до пятницы ограничена продажа спиртного с 00.00 до 12.00, а в выходные и праздничные дни - с 02.00 до 12.00. Запрет не распространяется на рестораны в силу федерального закона.