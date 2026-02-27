Янтарь в форме слепка личинки древнего жука, найденный во время сортировки на Янтарном комбинате "Ростеха"

В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом до 50 миллионов лет

КАЛИНИНГРАД, 27 фев – РИА Новости. Уникальный янтарь возрастом в 30-50 миллионов лет, который образовался благодаря личинке древнего жука, найден во время сортировки на Янтарном комбинате "Ростеха", сообщает пресс-служба предприятия.

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации " Ростех ") обнаружил образец "солнечного камня", который повторяет очертания личинки древнего жука. Уникальную форму янтарь приобрел 30-50 миллионов лет назад. Камень станет экспонатом в музее Янтарного комбината", - говорится в сообщении

Отмечается, что необычный образец балтийского самоцвета обнаружили специалисты комбината во время ручной сортировки янтаря. В сколе камня угадывается редкий фрагмент - трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца. Найденный камень - не инклюз: в нем нет самого насекомого, но янтарь в точности передает форму его личинки.

"До наших дней дошел уникальный образец янтаря. Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов её тела", - приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.

"Обнаружение окаменелого хода в балтийском янтаре - большая редкость. Подобный экземпляр я встречаю впервые в своей двадцатилетней практике", - подчеркнула она.

Янтарь в форме слепка личинки древнего жука пополнит коллекцию музея Янтарного комбината и будет доступен для просмотра посетителям. Среди редких образцов солнечного камня, добытых в Приморском карьере в последние годы, в экспозиции также представлены инклюзы "Стрекоза" и "Таракан", самоцвет "Янтарное сердце" и другие экземпляры.