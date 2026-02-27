https://ria.ru/20260227/yandleks-2077273569.html
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от российского гражданства спустя почти два года после продажи своих акций в компании, передает агентство... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:42:00+03:00
2026-02-27T19:42:00+03:00
2026-02-27T19:42:00+03:00
израиль
аркадий волож
яндекс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932702701_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_c69d0b8cabd2435a8198460691a157c0.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072642072.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932702701_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5b1f86b9e730b08389c234096cc72631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, аркадий волож, яндекс, в мире
Израиль, Аркадий Волож, Яндекс, В мире
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ
Bloomberg: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от гражданства РФ