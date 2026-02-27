Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ

«

"Основатель "Яндекса" Аркадий Волож отказался от российского гражданство спустя почти два года после того, как продал свои акции в ведущей поисковой системе страны, чтобы полностью сосредоточиться на развитии своей голландской компании Nebius Group NV", - говорится в сообщении.