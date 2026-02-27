Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/yandleks-2077273569.html
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от российского гражданства спустя почти два года после продажи своих акций в компании, передает агентство... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:42:00+03:00
2026-02-27T19:42:00+03:00
израиль
аркадий волож
яндекс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932702701_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_c69d0b8cabd2435a8198460691a157c0.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072642072.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932702701_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5b1f86b9e730b08389c234096cc72631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, аркадий волож, яндекс, в мире
Израиль, Аркадий Волож, Яндекс, В мире
Сооснователь "Яндекса" отказался от российского гражданства, пишут СМИ

Bloomberg: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от гражданства РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Аркадий Волож. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от российского гражданства спустя почти два года после продажи своих акций в компании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"Основатель "Яндекса" Аркадий Волож отказался от российского гражданство спустя почти два года после того, как продал свои акции в ведущей поисковой системе страны, чтобы полностью сосредоточиться на развитии своей голландской компании Nebius Group NV", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что у 62-летнего Воложа есть гражданство Израиля и он проживает в ближневосточной стране более десяти лет.
Волож выступал с антироссийскими заявлениями.
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
6 февраля, 11:43
 
ИзраильАркадий ВоложЯндексВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала