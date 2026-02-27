Рейтинг@Mail.ru
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2026
11:01 27.02.2026
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей
Зампреду правления ПАО "Газпром нефть" вменяются взятки моторной лодкой и квартирой в Сочи на 30 миллионов рублей за заключение контрактов и покровительство,... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
сочи
ирина волк
газпром
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2026
происшествия, сочи, ирина волк, газпром, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Ирина Волк, Газпром, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зампреду правления ПАО "Газпром нефть" вменяются взятки моторной лодкой и квартирой в Сочи на 30 миллионов рублей за заключение контрактов и покровительство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в городе Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО "Газпром инвест" на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - написала Волк в своем канале на платформе Max.
Начальника службы закупа "Макфы" будут судить по делу о подкупе и взятке
26 февраля, 12:37
26 февраля, 12:37
 
Происшествия
 
 
