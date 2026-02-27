Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зампреду правления ПАО "Газпром нефть" вменяются взятки моторной лодкой и квартирой в Сочи на 30 миллионов рублей за заключение контрактов и покровительство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.