Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2026
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей
Зампреду правления ПАО "Газпром нефть" вменяются взятки моторной лодкой и квартирой в Сочи на 30 миллионов рублей за заключение контрактов и покровительство,... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
сочи
ирина волк
газпром
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 млн руб за контракты