При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадал человек
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2026
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве в квартире на юго-западе Москвы, погибших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:32:00+03:00
2026-02-27T22:32:00+03:00
2026-02-27T22:32:00+03:00
происшествия
москва
москва
2026
Новости
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадал человек
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадал человек, погибших нет