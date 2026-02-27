Рейтинг@Mail.ru
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 27.02.2026 (обновлено: 14:34 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/vuchichi-2077164604.html
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений - РИА Новости, 27.02.2026
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений
Сербский лидер Александр Вучич попросил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь Сербии в подготовке специальных подразделений. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:29:00+03:00
2026-02-27T14:34:00+03:00
в мире
казахстан
сербия
астана
александр вучич
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077169791_0:195:3080:1928_1920x0_80_0_0_a732b682ed87c9e6668cfa779905f82b.jpg
https://ria.ru/20260224/serbija-2076305757.html
казахстан
сербия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077169791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66290ad158394848930d3646120be84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, сербия, астана, александр вучич, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Сербия, Астана, Александр Вучич, Касым-Жомарт Токаев
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений

Вучич попросил Токаева помочь Сербии в подготовке спецподразделений

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Казахстан | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане. 27 февраля 2026
Президент Сербии Александр Вучич и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане. 27 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Сербский лидер Александр Вучич попросил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь Сербии в подготовке специальных подразделений.
Президент Сербии по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 26-27 февраля находится в Астане с официальным визитом.
"Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан - убедительно - лучший в мире. Это такой уровень автоматизма, что хотел бы, чтобы вы нас научили. Поздравляю с исключительными результатами по поддержанию безопасности, ваши успехи - исключительные", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции в пятницу. Трансляцию вело агентство Танюг.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
24 февраля, 05:34
 
В миреКазахстанСербияАстанаАлександр ВучичКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала