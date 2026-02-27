https://ria.ru/20260227/vuchichi-2077164604.html
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений
Вучич обратился к Токаеву за помощью в подготовке спецподразделений
Сербский лидер Александр Вучич попросил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь Сербии в подготовке специальных подразделений. РИА Новости, 27.02.2026
