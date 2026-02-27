https://ria.ru/20260227/vsu-2077191135.html
В Брянской области дроны атаковали фельдшерско-акушерский пункт
В Брянской области дроны атаковали фельдшерско-акушерский пункт
Здание фельдшерско-акушерского пункта повреждено в результате атаки ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2026
брянская область
