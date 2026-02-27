Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
Волейбол
 
22:07 27.02.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
Петербургская "Ленинградка" обыграла казанское "Динамо" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
динамо (краснодар, ж)
локомотив (калининград)
чемпионат россии по хоккею с мячом
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), ленинградка (санкт-петербург, ж), динамо (краснодар, ж), локомотив (калининград), чемпионат россии по хоккею с мячом
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Динамо (Краснодар, ж), Локомотив (Калининград), Чемпионат России по хоккею с мячом
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"

Волейболистки "Ленинградки" обыграли лидирующее в ЧР казанское "Динамо"

Волейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Петербургская "Ленинградка" обыграла казанское "Динамо" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (28:26, 24:26, 26:24, 25:22) в пользу гостевой команды.
"Ленинградка" с 16 победами идет четвертой в таблице чемпионата России, которую возглавляет "Динамо" (21 победа).
В других матчах игрового дня калининградский "Локомотив" в гостях обыграл омскую "Омичку" (3-2), а челябинское "Динамо-Метар" победило дома красноярский "Енисей" (3-1).
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
26 февраля, 20:07
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Ярославич"
26 февраля, 20:07
 
Волейбол
 
