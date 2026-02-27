https://ria.ru/20260227/volejbolistka-2077293409.html
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
Петербургская "Ленинградка" обыграла казанское "Динамо" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
