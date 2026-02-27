Рейтинг@Mail.ru
Вагин победил в спринте на Кубке России
Биатлон
Биатлон
 
12:13 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/vagin-2077106612.html
Вагин победил в спринте на Кубке России
Вагин победил в спринте на Кубке России - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Вагин победил в спринте на Кубке России
Алексей Вагин выиграл спринт на заключительном, четвертом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T12:13:00+03:00
2026-02-27T12:13:00+03:00
биатлон
спорт
карим халили
александр поварницын
кубок россии по биатлону
алексей вагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781530180_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_069b460f21367a4d3b73f748ee57c77e.jpg
https://ria.ru/20260226/shevchenko-2076848392.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, карим халили, александр поварницын, кубок россии по биатлону, алексей вагин
Биатлон, Спорт, Карим Халили, Александр Поварницын, Кубок России по биатлону, Алексей Вагин
Вагин победил в спринте на Кубке России

Поварницын выиграл спринтерский зачет на Кубке России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Вагин
Алексей Вагин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Вагин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Алексей Вагин выиграл спринт на заключительном, четвертом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте.
Вагин преодолел дистанцию 10 километров за 23 минуты 13,7 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание - 1,1 секунды; без промахов), третье - Дмитрий Евменов (+15,6; без промахов).
Обладателем малого Хрустального глобуса за победу в спринтерском зачете стал Александр Поварницын, финишировавший шестым. По сумме выступлений на четырех этапах он набрал 181 очко.
Этап Кубка России в Златоусте завершится 1 марта.
Наталия Шевченко - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России
26 февраля, 12:13
 
Биатлон
 
Версия 2023.1 Beta
