Вагин победил в спринте на Кубке России
Вагин победил в спринте на Кубке России - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Вагин победил в спринте на Кубке России
Алексей Вагин выиграл спринт на заключительном, четвертом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T12:13:00+03:00
2026-02-27T12:13:00+03:00
2026-02-27T12:13:00+03:00
биатлон
спорт
карим халили
александр поварницын
кубок россии по биатлону
алексей вагин
Новости
спорт, карим халили, александр поварницын, кубок россии по биатлону, алексей вагин
Биатлон, Спорт, Карим Халили, Александр Поварницын, Кубок России по биатлону, Алексей Вагин
