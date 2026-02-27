Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт призвала к отставке министра энергетики ФРГ из-за Украины - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/vagenkneht-2077213859.html
Вагенкнехт призвала к отставке министра энергетики ФРГ из-за Украины
Вагенкнехт призвала к отставке министра энергетики ФРГ из-за Украины - РИА Новости, 27.02.2026
Вагенкнехт призвала к отставке министра энергетики ФРГ из-за Украины
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала министра экономики и энергетики Германии Катарину Райхе... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:35:00+03:00
2026-02-27T16:35:00+03:00
в мире
германия
украина
европа
сара вагенкнехт
алиса вайдель
фридрих мерц
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg
https://ria.ru/20260215/germaniya-2074508535.html
https://ria.ru/20260207/gaz-2072920121.html
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96332af2b156bc25324143823913e7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, европа, сара вагенкнехт, алиса вайдель, фридрих мерц, нафтогаз украины
В мире, Германия, Украина, Европа, Сара Вагенкнехт, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, Нафтогаз Украины
Вагенкнехт призвала к отставке министра энергетики ФРГ из-за Украины

Вагенкнехт призвала Райхе уйти в отставку из-за поставок СПГ на Украину

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала министра экономики и энергетики Германии Катарину Райхе уйти в отставку из-за отправки СПГ на Украину на фоне опустевших немецких газохранилищ.
Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии. Как сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных
15 февраля, 14:07
"Невероятно, что Германия поставляет газ в Украину, в то время как наши хранилища пустеют. Министр экономики Райхе явно не справляется со своей задачей и должна уйти в отставку", - заявила Вагенкнехт газете Neue Osnabrücker Zeitung.
По её словам, хранилища газа никогда ещё не были так пусты в это время, что вызывает серьёзную тревогу.
Ранее сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что правительство Германии под руководством Фридриха Мерца действует в ущерб немецким национальным интересам, отправляя СПГ на Украину на фоне стремительно пустеющих газохранилищ ФРГ.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Германии оценили последствия зависимости от американского СПГ
7 февраля, 18:29
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаСара ВагенкнехтАлиса ВайдельФридрих МерцНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала