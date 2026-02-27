Вагенкнехт призвала к отставке министра энергетики ФРГ из-за Украины

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала министра экономики и энергетики Германии Катарину Райхе уйти в отставку из-за отправки СПГ на Украину на фоне опустевших немецких газохранилищ.
Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии. Как сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале.
"Невероятно, что Германия поставляет газ в Украину, в то время как наши хранилища пустеют. Министр экономики Райхе явно не справляется со своей задачей и должна уйти в отставку", - заявила Вагенкнехт газете Neue Osnabrücker Zeitung.
По её словам, хранилища газа никогда ещё не были так пусты в это время, что вызывает серьёзную тревогу.
Ранее сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что правительство Германии под руководством Фридриха Мерца действует в ущерб немецким национальным интересам, отправляя СПГ на Украину на фоне стремительно пустеющих газохранилищ ФРГ.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
