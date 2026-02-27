МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала министра экономики и энергетики Германии Катарину Райхе уйти в отставку из-за отправки СПГ на Украину на фоне опустевших немецких газохранилищ.

По её словам, хранилища газа никогда ещё не были так пусты в это время, что вызывает серьёзную тревогу.