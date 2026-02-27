Рейтинг@Mail.ru
Малый агробизнес Ульяновской области получил 221,6 млн рублей поддержки
18:50 27.02.2026
Малый агробизнес Ульяновской области получил 221,6 млн рублей поддержки
В 2025 году малые формы хозяйствования Ульяновской области получили 221,6 миллиона рублей поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Малый агробизнес Ульяновской области получил 221,6 млн рублей поддержки

© РИА Новости / Илья Наймушин
Сбор урожая пшеницы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В 2025 году малые формы хозяйствования Ульяновской области получили 221,6 миллиона рублей поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эти средства направили в том числе на региональную часть федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса".
Благодаря проекту оказана грантовая поддержка "Агростартап" и выданы субсидии сельскохозяйственным и потребительским кооперативам. Так, с 2019 по 2025 годы в конкурсном отборе на получение гранта "Агростартап" победителями признаны более 100 начинающих фермеров. Общая сумма поддержки составила 530 миллионов рублей. Средний размер гранта составил 4 миллиона рублей. Большинство было направлено на развитие животноводства, однако благодаря "Агростартапу" в Ульяновской области стали развиваться рыбоводство, страусоводство, выращивание, заготовка и переработка ягод, грибов и другие направления.
Получателями гранта "Семейная ферма" с 2019 по 2025 годы стали 31 крестьянско-фермерское хозяйство. Общая сумма поддержки составила 393,3 миллиона рублей при среднем размере гранта 12,7 миллиона рублей.
Информацию озвучили на съезде фермеров региона, который состоялся в пятницу. Он прошел на базе Ульяновского государственного аграрного университета. В мероприятии принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
"У нас в области действует более 40 направлений финансовой поддержки производителей сельхозтоваров, которыми активно пользуются фермеры", — приводит пресс-служба слова главы региона.
Он отметил, что работают обучающие программы для желающих открыть свое дело. Если раньше сельское хозяйство поддерживалось в рамках общих программ, то с этого года помощь стала адресной и конкретной. Также с нынешнего года стартовал новый федеральный проект "Развитие малого агробизнеса", который объединяет и расширяет все существующие меры поддержки для фермеров, кооперативов и владельцев личных подсобных хозяйств, делая единую систему более прозрачной и доступной. Более того, в текущем году вводятся новые правила предоставления господдержки, которые позволят получить ее фермерским хозяйствам, ранее не участвовавшим в системе грантов.
В настоящее время фермеры Ульяновской области обрабатывают 28% посевных площадей региона, производят 24% зерна, 49% сахарной свеклы, 33% подсолнечника, 16% овощей и 12% молока, а также практически весь объем товарной рыбы. Доля фермеров в валовом производстве сельхозпродукции составляет почти 16%, что в абсолютном выражении превышает 15 миллиардов рублей.
В 2026 государственная поддержка развития малого агробизнеса планируется по следующим направлениям: субсидии и гранты на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, грант "Агромотиватор", специально разработанный для участвовавших в СВО, субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на развитие сельского туризма.
Российские рубли
Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки
17 февраля, 12:58
 
Твой бизнес
 
 
