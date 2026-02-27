Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077224999.html
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
Начальник Днепропетровского квартирно-эксплуатационного управления присвоил на закупках кроватей для ВСУ 92,7 тысячи долларов, его дело передано в суд, сообщает РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:11:00+03:00
2026-02-27T17:11:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076683495_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_12bd9692c452fb2689461328615c9e3c.jpg
https://ria.ru/20260227/sud-2077221255.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076683495_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dd54dc55ea6635b4e4c98c225a00f65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ

На Украине будут судить чиновника за присвоение $92,7 тысяч на закупках для ВСУ

© REUTERS / Chris RadburnУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Chris Radburn
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Начальник Днепропетровского квартирно-эксплуатационного управления присвоил на закупках кроватей для ВСУ 92,7 тысячи долларов, его дело передано в суд, сообщает украинский офис генерального прокурора.
"В суд передано дело в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, которого обвиняют в халатном отношении к службе... По версии следствия, в сентябре 2023 года управление приобрело 2000 двухъярусных коек за 11,28 миллиона гривен (261,4 тысячи долларов – ред.), хотя их реальная стоимость составляла около 7,3 миллиона гривен (169,2 тысячи долларов – ред.). Переплата - более 4 миллиона гривен (92,7 тысячи долларов – ред.) и является суммой убытков, инкриминируемых должностному лицу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Также следствие установило, что в декларации за 2023 год чиновник не отметил покупку и продажу автомобиля Toyota Land Cruiser 2022 года, который принадлежал его жене и стоил более 3,3 миллиона гривен (76,5 тысячи долларов). Автомобиль формально переоформили на другое лицо, но фактически им продолжал пользоваться обвиняемый.
Как отмечает офис генпрокурора, в 2026 году специализированные прокуратуры в сфере обороны предъявили обвинение 53 лицам в 28 производствах по злоупотреблениям и халатности во время закупок для ВСУ. Общая сумма нанесенного ущерба – более 3,43 миллиарда гривен (79,5 миллиона долларов).
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Суд на Украине арестовал главу управления СБУ в Житомирской области
Вчера, 16:57
 
В миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала