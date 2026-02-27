https://ria.ru/20260227/ukraina-2077224999.html
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
Начальник Днепропетровского квартирно-эксплуатационного управления присвоил на закупках кроватей для ВСУ 92,7 тысячи долларов, его дело передано в суд, сообщает РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Начальник Днепропетровского квартирно-эксплуатационного управления присвоил на закупках кроватей для ВСУ 92,7 тысячи долларов, его дело передано в суд, сообщает украинский офис генерального прокурора.
"В суд передано дело в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, которого обвиняют в халатном отношении к службе... По версии следствия, в сентябре 2023 года управление приобрело 2000 двухъярусных коек за 11,28 миллиона гривен (261,4 тысячи долларов – ред.), хотя их реальная стоимость составляла около 7,3 миллиона гривен (169,2 тысячи долларов – ред.). Переплата - более 4 миллиона гривен (92,7 тысячи долларов – ред.) и является суммой убытков, инкриминируемых должностному лицу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Также следствие установило, что в декларации за 2023 год чиновник не отметил покупку и продажу автомобиля Toyota Land Cruiser 2022 года, который принадлежал его жене и стоил более 3,3 миллиона гривен (76,5 тысячи долларов). Автомобиль формально переоформили на другое лицо, но фактически им продолжал пользоваться обвиняемый.
Как отмечает офис генпрокурора, в 2026 году специализированные прокуратуры в сфере обороны предъявили обвинение 53 лицам в 28 производствах по злоупотреблениям и халатности во время закупок для ВСУ
. Общая сумма нанесенного ущерба – более 3,43 миллиарда гривен (79,5 миллиона долларов).