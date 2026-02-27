Рейтинг@Mail.ru
16:31 27.02.2026 (обновлено: 19:53 27.02.2026)
"Срыв процесса". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
"Срыв процесса". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
"Срыв процесса". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

Азаров: ЕС пытается сорвать переговоры, заявляя о размещении войск на Украине

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейские лидеры стремятся сорвать переговорный процесс, заявляя о намерении разместить свои войска на Украине, считает экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы дискредитации этого переговорного процесса и его срыва. На это нацелены идеи размещения войск "коалиции желающих" на территории Украины. На это нацелены идеи так называемого восстановления Украины", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Вчера, 14:49
По словам Азарова, никто из западных союзников Украины "ни копейки не даст ни на какое восстановление".
Газета Politico ранее писала, что план по восстановлению Украины стал частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом. В документе 18 страниц, он рассчитан на десять лет. Для восстановления Украины США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
Вчера, 15:52
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Ее участники договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России
Вчера, 13:46
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
