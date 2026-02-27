"Срыв процесса". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейские лидеры стремятся сорвать переговорный процесс, заявляя о намерении разместить свои войска на Украине, считает экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы дискредитации этого переговорного процесса и его срыва. На это нацелены идеи размещения войск "коалиции желающих" на территории Украины. На это нацелены идеи так называемого восстановления Украины", — написал он.
По словам Азарова, никто из западных союзников Украины "ни копейки не даст ни на какое восстановление".
Газета Politico ранее писала, что план по восстановлению Украины стал частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом. В документе 18 страниц, он рассчитан на десять лет. Для восстановления Украины США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Ее участники договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.