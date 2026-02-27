Красноярские участники портала "Активный гражданин" получат бонусы

КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей Красноярского края, принимающие активное участие в различных программах и опросах на портале "Активный гражданин", смогут накопить бонусы и обменять их на призы и билеты на спортивные и культурные мероприятия, сообщает министерство цифрового развития региона.

По его данным, на портале "Активный гражданин" появились активности, за которые жители края могут получить бонусы, накопить их, а потом обменять на билеты на спортивные, культурные события или другие призы.

"Программа работает с 2024 года и предоставляет жителям возможность получать бонусы за участие в голосованиях, опросах и тестированиях, а затем обменивать их на призы. Участниками уже стали 60 385 жителей Красноярского края", - говорится в сообщении.

В настоящее время на портале проходят три опроса, за которые начисляются бонусные баллы. Один из них посвящен использованию цифровых сервисов жителями Красноярского края. Участникам предлагают проверить, насколько они ориентируются в цифровых сервисах, доступных жителям региона. Два других посвящены сфере спорта – это опросы на тему развития физкультуры в семьях и наиболее ярких спортивных событий за 2025 год.

Также на сайте доступны пять тестирований, за которые тоже можно получить бонусные баллы. Они касаются тем медиаграмотности, кибермошенничества, истории спорта и рекордсменов региона, а также возможности налогового вычета за занятия спортом.

Накопленные бонусы можно обменять на билет на партию игры в настольный теннис для двух человек. Также за бонусы можно посетить учреждения культуры.