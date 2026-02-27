Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе оценила желание Трусовой владеть самыми сложными прыжками
Тутберидзе оценила желание Трусовой владеть самыми сложными прыжками

Тутберидзе: желание Трусовой владеть самыми сложными прыжками вызывает уважение

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Трусова и Этери Тутберидзе
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что желание серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) владеть самыми сложными прыжками вызывает уважение.
Ранее 21-летняя фигуристка вернулась в спорт под руководством Тутберидзе. Спортсменка выбыла в первом раунде турнира в соревновании одиночниц на прыжковом чемпионате России, который проходил с 31 января по 1 февраля в Москве. В паре со своим супругом Макаром Игнатовым она заняла пятое место в финале. Для Трусовой эти соревнования стали первыми с ноября 2022 года.
"Это спорт высоких достижений, и каждая тренировка может стать последней, - ответила Тутберидзе на вопрос о шансах увидеть Трусову на Олимпиаде 2030 года. - Это не только ультра-си, хотя с ними риски повышаются. Огромное уважение к характеру Саши Трусовой. Пропустила столько времени, родила ребенка. Она до сих пор кормит. Но это желание отличаться, владеть самыми сложными прыжками вызывает огромное уважение. Спортсмен Малинин - он такой единственный, и Юдзуру Ханю был единственный, и Патрик Чан был единственный. И Саша Трусова. Ее надо воспринимать как единственную", - сказала Тутберидзе в интервью Okko.
Трусовой 21 год, помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Она ребенок": Тутберидзе рассказала, чего Петросян не хватило на Олимпиаде
Вчера, 18:13
 
