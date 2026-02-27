Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе назвала судейство в танцах на льду на ОИ политизированным
18:28 27.02.2026
Тутберидзе назвала судейство в танцах на льду на ОИ политизированным
Тутберидзе назвала судейство в танцах на льду на ОИ политизированным
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала политизированным судейство в танцах на льду на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Тутберидзе назвала судейство в танцах на льду на ОИ политизированным

Тутберидзе назвала судейство в танцах на льду на Олимпиаде политизированным

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала политизированным судейство в танцах на льду на Олимпийских играх в Италии.
Победителями соревнований стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Представляющая Грузию дочь Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным стала 13-й.
"С какими-то моментами я не согласна. Не знаю, имею ли право рассуждать. Я не тренер танцев, хоть и каталась в них. Не буду обсуждать первые позиции. Наверное, могло быть иначе. Но то, как расположились спортсмены начиная с четвертого места, – это какой-то хаос. По многим я просто не согласна. Ни по композициям, ни по владению коньком. Есть ощущение, что танцы очень политизированы. И судьи, судейская расстановка, федерации - они все решают", - заявила Тутберидзе в эфире Okko.
